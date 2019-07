Marit Bouwmeester is dinsdag mede door materiaalpech van de derde naar de vierde plaats gezakt bij het WK Laser Radial in het Japanse Sakaiminato. De Nederlandse zeilster eindigde op de voorlaatste wedstrijddag in haar races op de twaalfde en negende plaats.

De olympisch kampioene heeft nu elf punten achterstand op klassementsleidster Marie Rindom uit Denemarken (68 om 57). Met nog één wedstrijddag te gaan, heeft Bouwmeester nog kans op de wereldtitel.

"Maar we hebben het niet meer in eigen hand. Ik heb op zich weer goed gezeild, maar net niet goed genoeg en het zat niet mee. Bij de start van de tweede race brak een blok van een van de trimlijnen", aldus de 31-jarige Friezin.

"Hierdoor kon ik mijn voorlijk niet meer aantrekken en met 20 knopen wind is dat een grote beperking in de snelheid. Dat ik desondanks nog een toptienklassering neerzet, daar mag ik best trots op zijn. We verliezen alleen wel weer veel terrein in het klassement."

Bouwmeester, die olympisch zilver (2012) en goud (2016) op haar erelijst heeft staan, kroonde zich in het verleden drie keer tot wereldkampioene in de Laser Radial-klasse. Ze veroverde goud in 2011, 2014 en 2017. Vorig jaar moest de Friezin zich net als in 2010 met WK-zilver tevredenstellen.

Daphne van der Vaart behoudt in het algemeen klassement haar elfde plaats. De Nederlandse eindigde in haar twee races op de 22e en 8e plek. Haar landgenote Mirthe Akkerman klimt dankzij een elfde en een twaalfde plaats van de 38e naar de 24e positie.