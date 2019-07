Ties Elzerman heeft in de nacht van maandag op dinsdag de halve finales van de 50 meter schoolslag bereikt bij de WK zwemmen in Gwangju.

De houder van het Nederlands record kwam in Zuid-Korea tijdens de series tot een tijd van 27 seconden en 19 honderdsten, overall goed voor de veertiende plek. De beste zestien plaatsten zich voor de halve eindstrijd.

Topzwemmer Adam Peaty was de snelste in de series: 26,28. De Brit pakte in Gwangju op de 100 meter schoolslag al de wereldtitel en bleef op dat onderdeel in de halve finales als eerste ooit onder de 57 seconden.

De finale van de 50 meter schoolslag is later op dinsdag. Bij de WK in Zuid-Korea staan naast wereldtitels ook tickets voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio op het spel. Voor een olympisch ticket moet bij de eerste twaalf worden geëindigd.

Nederland pakte nog geen medailles in Gwangju, waar de langebaanploeg wordt aangevoerd door Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. Zij deden al mee aan de 4x100 meter estafette en komen later nog individueel in actie.

Eerder slaagden de waterpolosters, openwaterzwemmers en schoonspringsters er niet in een WK-medaille te veroveren in Zuid-Korea.