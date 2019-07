Mack Horton heeft maandag een officiële waarschuwing van de internationale zwembond FINA gekregen. De Australiër weigerde om samen met de Chinees Sun Yang op het podium te staan bij de WK in Zuid-Korea.

"Hoewel de FINA de vrijheid van meningsuiting respecteert, dient dit wel in de juiste context gedaan te worden", meldt de zwembond in een verklaring. "Sporters en hun begeleiders horen te weten dat een FINA-evenement niet de juiste plaats is om persoonlijke of politieke statements te maken."

Horton veroverde zilver op de 400 meter vrije slag in Gwangju, achter Sun. De Chinees zat in 2014 een dopingstraf van drie maanden uit en werd kort voor de WK vrijgesproken van het opnieuw schenden van de dopingregels.

De Australiër was niet blij met dat besluit, waardoor drievoudig olympisch kampioen Sun gewoon kon deelnemen aan de WK, waar hij zijn achtste wereldtitel pakte.

Tijdens de medailleceremonie bleef Horton, de regerend olympisch kampioen op de 400 meter vrije slag, achter het podium staan en negeerde hij de Chinese winnaar. Na afloop poseerde hij wel uitgebreid voor fotografen met Gabriele Detti, de Italiaanse winnaar van het brons.

Mack Horton weigert naast Sun Yang te staan bij de medaille-uitreiking. (Foto: Pro Shots)

Andere zwemmers applaudisseren voor Horton

Sun betreurde het dat Horton zijn protestactie uitvoerde tijdens het afspelen van het Chinese volkslied. "Het is prima dat hij mij niet respecteert. Maar het is jammer dat hij heel China in diskrediet brengt, dat doet mij pijn."

De protestactie van de 23-jarige Horton werd met luid applaus onthaald door veel andere zwemmers in het stadion. De Amerikaanse zwemster Lilly King vertelde dat ze de daad van Horton "geweldig" vond.

"We stonden met veel zwemmers naar de medailleceremonie te kijken, omdat we al dachten dat er iets bijzonders te gebeuren stond", aldus King. "Toen Horton later de eetzaal in het stadion binnenliep, werd hij toegejuicht door andere zwemmers."

"Het was goed om te zien dat veel collega's hem steunden", vond King. "Als de FINA ons niet beschermt tegen valsspelers, dan moeten we zelf in actie komen."

Horton poseerde wel uitgebreid met de Italiaanse nummer drie Gabriele Detti. (Foto: Pro Shots)

Rivaliteit tussen Horton en Sun gaat al jaren terug

De rivaliteit tussen Horton en Sun gaat terug tot de Olympische Spelen van 2016. Tijdens een training werd Horton als teken van begroeting opzettelijk nat gespetterd door Sun.

"Ik negeerde hem, want ik heb geen tijd en respect voor dopinggebruikers", zei Horton achteraf over het incident.

Tijdens een training in Gwangju werden de twee uit elkaar gehaald. Horton zwom in baan 3, toen de Chinees in baan 4 wilde gaan zwemmen. Nadat Sun het verzoek van de Australische coach om een andere baan te kiezen afwees, vertrok de gehele Australische equipe uit het oefenbad.

Sinds de Spelen van Rio de Janeiro wordt de 400 meter vrije slag gedomineerd door Sun. Met 3.42,44 zette hij in Gwangju de beste tijd van het jaar op zijn naam.