Kira Toussaint is er maandag op de WK langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet in geslaagd de finale van de 100 meter rugslag te bereiken.

De 25-jarige Toussaint klokte in de halve eindstrijd een tijd van 1.00,13. Daarmee eindigde ze overall op de dertiende plek, terwijl alleen de beste acht zwemsters zich voor de finale plaatsten. Daarnaast veroverden de beste twaalf zwemsters een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Toussaint was in de halve finales weliswaar sneller dan in de heats van zondag (1.00,27), maar zat nog wel boven haar persoonlijk record van 59,80. Met die tijd is ze ook de houder van het Nederlands record op de 100 meter rugslag.

Op de eerste dag van de WK in Zuid-Korea kwam Toussaint met de estafettevrouwen al in actie op de 4x100 meter vrij. Ze eindigde met Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk en Kim Busch op de vierde plek.

Toussaint zwemt in Gwangju haar eerste grote toernooi sinds ze in december vals werd beschuldigd van dopinggebruik en de WK kortebaan moest laten schieten. De Amstelveense maakte in maart, na alle perikelen, haar rentree.

Brzoskowski eindigt als laatste op 200 vrij

In de halve finales van de 200 meter vrij kon Maarten Brzoskowski geen rol van betekenis spelen. De Brabander tikte aan in 1.47,13 en eindigde daarmee als laatste.

In de series was Brzoskowski nog een fractie sneller, want toen klokte hij een tijd van 1.47,06. De Australiër Clyde Lewis was in de halve finales de snelste met een tijd van 1.44,90.

De WK langebaanzwemmen in Zuid-Korea is zondag begonnen en duurt nog tot en met komende zondag.