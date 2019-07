Maurizio Buscaglia is maandag aangesteld als bondscoach van de Nederlandse basketballers. De Italiaan tekent bij de basketbalbond een contract tot en met het EK van 2021.

De vijftigjarige Buscaglia is de opvolger van Toon van Helfteren. De Nederlandse basketbalbond (NBB) en de stichting Nederlands Mannenteam (NMT) besloten na zes jaar afscheid te nemen van de Brabander, die Nederland in 2015 naar de eerste EK-deelname in 25 jaar leidde.

Buscaglia, die de laatste negen jaar coach was van Dolomiti Energia Trento, mag zijn werkzaamheden bij Oranje combineren met zijn rol als coach van Grissin Bon Reggio Emilia. Die club komt uit op het hoogste niveau in Italië.

"Maurizio is enthousiast, ervaren en deskundig en weet al veel van de Nederlandse spelers", zegt technisch directeur Okke te Velde van de NBB. "Hij heeft goed voor ogen wat er nodig is om de resultaten te behalen in de komende kwalificatiewindows."

Buscaglia maakt op 21 augustus zijn debuut als bondscoach van Nederland in de oefeninterland tegen Polen in het Poolse Lublin. De kwalificatiewedstrijden voor het EK 2021 beginnen in februari volgend jaar. Nederland zit in een groep met Kroatië, Turkije en Zweden.