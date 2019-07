Marit Bouwmeester is een plek gezakt in de rangschikking van het WK Laser Radial in het Japanse Sakaiminato. De Nederlandse zeilster eindigde haar races van de vierde wedstrijddag op de 24e en tiende plek, waardoor ze nu vierde staat in het klassement.

Door de variabele weersomstandigheden hadden veel boten moeite met het kiezen van de juiste strategie. De 31-jarige Bouwmeester erkent dat ze moeite had om grip te krijgen op de wind.

"Al met al hebben we heel goed gezeild en uitgevoerd wat we uit wilden voeren, maar we hadden niet de juiste strategie", aldus Bouwmeester. "We moeten dus terug naar de tekentafel, want morgen lijken we vergelijkbare omstandigheden te krijgen."

Bouwmeester, die olympisch zilver (2012) en goud (2016) op haar erelijst heeft staan, kroonde zich in het verleden drie keer tot wereldkampioene in de Laser Radial-klasse. Ze veroverde goud in 2011, 2014 en 2017. Vorig jaar moest de Friezin zich net als in 2010 met WK-zilver tevredenstellen.

Daphne van der Vaart staat nog altijd op de twaalfde plek in het klassement. De Nederlandse eindigde de twee races op de 25e en de elfde plaats.