De Nederlandse waterpolosters zijn maandag kansloos uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet opgewassen tegen Spanje: 8-12.

Oranje had vrijwel niks in te brengen tegen Spanje, dat na de eerste periode al met 6-1 leidde. De WK-finalist van 2017 nam daarna gas terug, maar koesterde een comfortabele voorsprong. Dankzij drie treffers van Sabrina van der Sloot in het laatste kwart bleef Nederland een grotere blamage bespaard.

De uitschakeling is een forse domper voor regerend Europees kampioen Nederland, dat een podiumplek ten doel had gesteld in Zuid-Korea. De ploeg van Havenga hoopte zich bovendien te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De aanloop naar de kwartfinales verliep al niet geweldig voor Oranje, dat in tegenstelling tot Spanje een tussenronde nodig had om zich te plaatsen voor de laatste zestien. Dankzij een zege op Nieuw-Zeeland bereikte Nederland de achtste finales en daarin was de ploeg van Havenga met veel moeite te sterk voor Canada.

Oranje veroordeeld tot strijd om plek vijf

Met Spanje trof Nederland de finalist van het vorige WK in 2017. De Zuid-Europeanen waren er in 2016 op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor verantwoordelijk dat Oranje naast een ticket voor de Spelen van dat jaar in Rio de Janeiro greep.

Nederland eindigde het vorige WK als negende, terwijl de olympisch kampioen van 2008 in 2015 nog zilver veroverde op het mondiale eindtoernooi. De waterpolosters moeten zich nu richten op de strijd om de plekken vijf tot en met acht.

In januari 2020 krijgt Nederland de volgende kans om zich te kwalificeren voor de Spelen van volgend jaar, als het EK in Boedapest op het programma staat. De Europees kampioen mag naar Tokio. Als dat land al geplaatst is, gaat de nummer twee van het EK.