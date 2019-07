Kira Toussaint is zwaar teleurgesteld door haar tijd in de finale van de 4x100 meter vrije slag op de WK langebaanzwemmen. In het Zuid-Koreaanse Gwangju was de Noord-Hollandse zondag in de finale een stuk langzamer dan in de series.

"Ik zwom vanmorgen een stuk sneller, dus ik ben hier wel teleurgesteld over", baalde Toussaint, die vervolgens in tranen uitbarstte, bij de NOS na de eindstrijd. Daarin eindigde ze met Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk en Kim Busch als vierde.

De 25-jarige rugslagspecialiste raakte geëmotioneerd omdat ze voor het eerst in lange tijd weer mee kan doen aan een groot toernooi. Eind vorig jaar werd ze ten onrechte verdacht van dopinggebruik en in maart dit jaar maakte ze haar rentree.

"Ik wilde zó graag", liet ze weten. "Natuurlijk wil je dan ook presteren, vooral op de estafette. Ik vind het niet kunnen dat ik langzamer ben dan in de ochtend en daar baal ik echt van."

Toussaint liet in de series een tijd van 54,32 seconden noteren, maar ze kwam in de finale niet verder dan 54,76. Maandag krijgt de Amstelveense in de series van de 100 meter rugslag de kans om zich te revancheren.

'Het gat met de top is te groot'

Het Nederlandse kwartet kwam tot een tijd van 3.35,32 en was daarmee een stuk langzamer dan de top drie. Australië pakte het goud in 3.30,21, net boven het eigen wereldrecord. Het podium werd gecompleteerd door de Verenigde Staten (zilver in 3.31,20) en Canada (brons in 3.31,78).

"We wisten van tevoren dat het heel moeilijk zou worden om bij de eerste twee te eindigen", zei Kromowidjojo. "We hoopten op de derde plek, dus vierde is jammer. Ik zwom wel superlekker en heb alles gegeven, maar het gat met de top is te groot."

Het is de eerste keer sinds 2005 dat de Nederlandse estafettezwemsters op een WK langebaan naast een medaille grijpen op de 4x100 meter vrij. Twee jaar geleden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest werd brons veroverd.