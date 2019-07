De Nederlandse honkballers hebben zondag voor het eerst in twintig jaar het World Port Tournament weer eens gewonnen. De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen was in de finale in Rotterdam met 3-2 te sterk voor Japan.

Oranje stond na vier innings nog met 0-2 achter. De startende pitcher Rob Cordemans, die in 1999 ook deel uitmaakte van de ploeg die het toernooi destijds won, moest in de eerste en de vierde inning een punt toestaan.

Daarna nam Nederland de regie in handen. De 44-jarige Cordemans stond zijn plaats op de heuvel af aan Diegomar Markwell, die in het vervolg geen punt meer weggaf aan de Aziaten.

Sharlon Schoop was de gevierde man aan Nederlandse zijde. De Curaçaoënaar sloeg in de vijfde inning Stijn van der Meer en Dudley Leonora binnen en loodste in Dwayne Kemp in de zevende inning naar het winnende punt.

Derde eindzege Nederland op World Port Tournament

Het is de derde keer dat Nederland het World Port Tournament wint. In 1989 pakte de gastheer ook de eindzege in Rotterdam. Na de vorige overwinning in 1999 eindigde Oranje vijf keer als tweede (in 2001, 2003, 2009, 2013 en 2015).

Enkele dagen geleden zag het er door nederlagen tegen de Verenigde Staten en Curaçao niet naar uit dat de ploeg van 't Hoen de finale zou halen in het stadion van Neptunus. Dankzij twee zeges op Taiwan en een overwinning op de VS werd alsnog de eindstrijd gehaald.

Nederland richt zich nu op het EK, dat van 7 tot en met 15 september in Duitsland werd gehouden. De beste vijf landen op dat toernooi plaatsen zich voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat kort na het EK in Italië plaatsvindt. Ook Zuid-Afrika doet daar aan mee. De winnaar van het OKT kwalificeert zich voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.