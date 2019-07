Sifan Hassan heeft zondag bij de Diamond League in Londen haar Europese record op de 5.000 meter aangescherpt. De geboren Ethiopische eindigde als derde. De Nederlandse sprinters verbeterden het nationaal record op de 4x100 meter.

De 26-jarige Hassan eindigde als derde in een tijd van 14.22,12. Haar persoonlijke record stond op 14.22,34, dat ze vorig jaar in het Marokkaanse Rabat had neergezet.

Hassan was dicht bij de overwinning in Londen, maar ze werd in de slotfase van de wedstrijd voorbijgelopen door de Keniaanse winnares Hellen Obiri (14.20,36) en haar landgenote Agnes Jebet Tirop (14.20,68).

Eerder deze maand in Monaco liep Hassan nog een wereldrecord op de Engelse mijl (4.12,33) en eind juni scherpte ze in Eugene het Europees record op de 3.000 meter aan (8.18,49).

Estafettemannen scherpen nationaal record aan

De Nederlandse estafettemannen Churandy Martina, Chris Garia, Taymir Burnet en Hensley Paulina klokten op de 4x100 meter een tijd van 37,99 seconden, goed voor het brons. Daarmee waren ze iets sneller dan vorig jaar op de EK in Berlijn, toen het viertal een tijd van 38,03 neerzette.

De zege in Londen ging naar Groot-Brittannië, dat een tijd van 37,60 noteerde. Japan werd tweede in 37,78 en bleef Nederland zo voor op het podium.

Martina, Garia, Burnet en Paulina waren op de 4x100 meter al zeker van deelname aan de wereldkampioenschappen in de Qatarese hoofdstad Doha, die eind september beginnen.

De Nederlandse estafetteploeg had in mei bij de World Relays in Yokohama aan een tijd van 38,67 genoeg om zich te kwalificeren voor de WK.