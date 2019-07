De Nederlandse estafettezwemsters hebben zondag bij de WK langebaanzwemmen in Zuid-Korea naast een medaille gegrepen op de 4x100 meter vrij. Op de 100 meter schoolslag slaagde Arno Kamminga er niet in de finale te bereiken.

Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Kim Busch klokten de vierde tijd in Gwangju: 3.35,32. De Nederlandse ploeg lag al vanaf het begin op grote achterstand, maar dankzij goed werk van slotzwemster Heemskerk werd alsnog de vierde plek veiliggesteld.

Het goud ging naar Australië in een tijd van 3.30,21, net boven het eigen wereldrecord. Het podium werd gecompleteerd door de Verenigde Staten (zilver in 3.31,20) en Canada (brons in 3.31,78). China was een fractie trager dan Nederland en completeerde de top vijf (3.35,83).

Het is de eerste keer sinds 2005 dat de Nederlandse estafettezwemsters op een WK langebaan naast een medaille grijpen op de 4x100 meter vrij. Twee jaar geleden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest werd brons veroverd.

"We wisten van tevoren dat het heel moeilijk zou worden om bij de eerste twee te eindigen", zei Kromowidjojo direct na afloop bij de NOS. "We hoopten op de derde plek, dus vierde is jammer. Ik zwom wel superlekker en heb alles gegeven."

Kamminga mist finale, wereldrecord Peaty

De 23-jarige Kamminga tikte op de 100 meter schoolslag aan in 59,49, waarmee hij overall op de dertiende plek eindigde. Dat was niet genoeg voor een finaleplaats én net niet genoeg voor een olympisch ticket. Alleen de beste twaalf zwemmers plaatsten zich voor de Spelen van volgend jaar in Tokio.

In de heats, die in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) werden afgewerkt, was Kamminga een fractie sneller dan in zijn halve finale. De houder van het Nederlands record (59,14) klokte toen een tijd van 59,39.

Olympisch kampioen Adam Peaty imponeerde in Gwangju door zijn eigen wereldrecord aan te scherpen. De 24-jarige Brit tikte in zijn halve finale aan in 56,88 en dook zo voor het eerst onder de 57 seconden. Zijn vorige mondiale toptijd op de 100 meter schoolslag stond sinds augustus 2018 op 57,10.

Het is al de vijfde keer dat Peaty het wereldrecord op de 100 meter schoolslag aanscherpt. De laatste zwemmer die minstens vijf keer de mondiale toptijd op deze afstand verbeterde, was de Amerikaan John Hencken (tussen 1973 en 1976).

De WK langebaanzwemmen zijn zondag begonnen en duren nog tot en met volgende week zondag.

Adam Peaty in actie. (Foto: Pro Shots)