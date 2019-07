Manny Pacquiao heeft zaterdag in Las Vegas de wereldtitel weltergewicht van de WBA gepakt. De veertigjarige Filipijn mag zich daardoor de oudste wereldkampioen ooit noemen in het weltergewicht.

Pacquiao werd na twaalf rondes door de jury als winnaar aangewezen na zijn gevecht met titelhouder Keith Thurman. Twee juryleden gaven de partij met 115-112 aan Pacquiao en de derde scheidsrechter koos met 113-114 voor de Amerikaan.

Eerder pakte Pacquiao al wereldtitels in het vedergewicht, super vedergewicht, bantamgewicht, super bantamgewicht, lichtgewicht, licht weltergewicht en super weltergewicht. De veteraan is de eerste bokser die in zo veel klassen een wereldtitel in bezit heeft gehad.

Het was de 71e partij uit zijn carrière, waarvan hij er 62 won en 7 verloor. Twee keer eindigde een gevecht onbeslist.

Een van die nederlagen was tegen Floyd Mayweather in 2015, wat toen 'het Gevecht van de Eeuw' werd genoemd. Daarna ging hij met pensioen om zich op zijn politieke loopbaan te richten, maar een jaar later maakte de senator zijn rentree als bokser.

Boksfans in het Filipijnse Marikina volgen de wedstrijd tussen Manny Pacquiao en Keith Thurman. (Foto: Pro Shots)