Joost Luiten heeft zich zaterdag in de derde ronde van het Brits Open niet weten te verbeteren. De 33-jarige Zuid-Hollander ging rond in het baangemiddelde (par).

Luiten had zich vrijdag dankzij een sterke ronde (-2) verzekerd van het slotweekend op de Royal Portrush Golf Course. Iets wat oud-winnaars als Tiger Woods, Rory McIlroy en Phil Mickelson niet lukte.

Een dag later begon hij sterk met twee birdies op de eerste vijf holes. Het was daarna echter wisselvalligheid troef, want door vijf bogeys en drie birdies op de laatste tien holes, kwam hij uit op een score van par.

Luiten staat met een totaalscore van 213 slagen (par) in de middenmoot, maar nog lang niet alle golfers hebben hun derde rondgang op de major afgemaakt.

'Speel goed genoeg voor zes onder par'

Hij gelooft nog altijd in een goede eindklassering. "Ik creëerde veel kansen en ik moet positief blijven", zegt Luiten op zijn website. "Ik speel goed genoeg om vijf of zes onder par te spelen."

De Zuid-Hollander baalt van de drie bogeys die hij op de laatste vier holes sloeg. "Een bogey maken mag, en die ga je gewoon maken hier op deze baan, maar drie op rij is gewoon te veel. Level par is vandaag niet eens een hele slechte score. Ik creëerde veel kansen en ik moet positief blijven, maar het slot van vandaag is flink frustrerend."

De Amerikaan J. B. Holmes en de Ier Shane Lowry begonnen de voorlaatste dag als leiders. Zij hadden 134 slagen (-8) nodig voor hun eerste twee rondes.

Vorig jaar was de Italiaan Francesco Molinari de sterkste op het Brits Open, dat toen op de Carnoustie Championship Course werd gehouden.