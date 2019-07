Beitske Visser is er zaterdag bij de eerste W Series-race in Assen net niet in geslaagd om op het podium te eindigen. De Friezin moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De 24-jarige Visser gaf op het TT Circuit iets meer dan een halve seconde toe op de Britse Jamie Chadwick, die de derde plaats voor zich opeiste.

De overwinning in Assen ging naar Emma Kimiläinen. De Finse, die van poleposition vertrok, hield de Britse Alice Powell ruim 5 seconden achter zich en boekte haar eerste overwinning in de W Series.

In het kampioenschap behoudt Visser met 85 punten de tweede plek. Ze heeft dertien punten achterstand op Chadwick, die aan de leiding gaat.

Zondag komen de coureurs opnieuw in actie in Assen, maar die race telt niet mee voor het kampioenschap. Op 11 augustus volgt op het Britse circuit Brands Hatch de laatste race van het seizoen.

Emma Kimiläinen, Alice Powell en Jamie Chadwick tijdens de podiumceremonie. (Foto: Pro Shots)

Visser verdringt Wood snel van vierde plaats

Kort na de start moest de safety car de baan op na een spin van Tasmin Pepper. De Zuid-Afrikaanse raakte daarbij Miki Koyama, die daardoor uitviel.

Enkele ronden later werd de race hervat. Powell nam de leiding en Visser reed op dat moment op de vijfde plaats. De Nederlandse passeerde al snel Caitlin Wood en kreeg vervolgens Chadwick in het vizier.

Met nog zo'n tien minuten voor de boeg nam Kimiläinen de leiding in de race over van Powell en stond die in het vervolg niet meer af. Visser maakte het Chadwick nog wel lastig, maar kwam net tekort om de Britse van de derde plek af te houden.