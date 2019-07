Joost Luiten heeft zich vrijdag verzekerd van deelname aan het slotweekend van het Brits Open. De 33-jarige Zuid-Hollander haalde de cut dankzij een sterke tweede ronde. Oud-winnaars als Tiger Woods, Phil Mickelson en Rory McIlroy slaagden daar niet in.

Luiten ging vrijdag de omloop op de Royal Portrush Golf Course rond in 69 slagen, twee onder het baangemiddelde. Hij was goed voor vier birdies en twee bogeys.

Nederlands beste golfer zette daarmee een beduidend betere score neer dan donderdag, toen hij een goede ronde verkwanselde met een triple bogey op de zeventiende hole en uitkwam op een score van 73 slagen (+2).

Luiten staat met een totaalscore van 142 slagen (par) net boven de streep. De ranglijst wordt na twee rondes aangevoerd door de Amerikaan J.B. Holmes en de Ier Shane Lowry. Zij hadden 134 slagen (-8) nodig voor hun omlopen.

Luiten vond dat hij vrijdag minder goed speelde dan donderdag. "Maar ik heb wel beter gescoord", zegt hij op zijn website. "Ik heb vooral goed geputt vandaag, zeker op de belangrijke momenten."

"Op het einde maak ik dan ook nog een goede vierde birdie op hole 17 door hem stijf bij de vlag te slaan", vervolgt hij. "Dan vraag je je wel even af hoe je in hemelsnaam een dag eerder op precies dezelfde hole een triple bogey maakt."

Woods, Mickelson en McIlroy missen cut

Voormalig winnaars Woods, Mickelson en McIlroy zijn er in het slotweekend niet bij. Woods wist zijn miserabele eerste ronde van 78 (+5) niet meer goed te maken. Hij ging rond in 70 slagen (-1) en haalde de cut daardoor niet.

McIlroy had een nog mindere eerste dag (+8) en ook de Noord-Ier, die in 2014 de titel pakte, kwam dat ondanks een ronde van 65 slagen (-6) niet meer te boven. Mickelson, in 2013 de winnaar, had twee matige dagen (76 en 74 slagen), waardoor Woods en Mickelson voor het eerst in 83 majors allebei de cut niet wisten te halen.

De 43-jarige Woods won het Brits Open drie keer, al dateert zijn laatste zege al weer van 2006. Vanwege rugproblemen, die hem de laatste jaren al vaak dwarszitten, kwam hij dit jaar niet tot zijn beste spel.

"Dit is frustrerend", aldus Woods. "Ik houd ervan om op dit soort toernooien te spelen, van de sfeer, van de stress die erbij komt kijken om een major te spelen. Helaas lukt het me niet meer om zo constant te spelen als toen ik 23 was. De zaken zijn veranderd."