Schoonspringster Inge Jansen is vrijdag bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju als twaalfde geëindigd in de finale op de 3 meterplank.

De 25-jarige Limburgse kwam tot een score van 268,20 en bezette daarmee na vijf sprongen de laatste plaats in de finale.

De titel op de 3 meterplank ging naar de Chinese Tingmao Shi. De titelverdedigster én regerend olympisch kampioene kwam tot een score van 391,00 en bleef daarmee haar landgenote Han Wang en de Australische Maddison Keeney ruim voor.

Jansen plaatste zich donderdag al met haar finaleplaats voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Een geslaagde laatste sprong in de halve finales was goed voor de elfde plek.

De beste twaalf haalden de eindstrijd en verdienden daarmee tevens een ticket naar de Spelen van volgend jaar zomer in de Japanse stad.