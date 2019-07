Schoonspringster Inge Jansen is vrijdag bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju als twaalfde geëindigd in de finale op de 3 meterplank.

De 25-jarige Limburgse kwam tot een score van 268,20 en bezette daarmee na vijf sprongen de laatste plaats in de finale.

De titel op de 3 meterplank ging naar de Chinese Tingmao Shi. De titelverdedigster én regerend olympisch kampioene kwam tot een score van 391,00 en bleef daarmee haar landgenote Han Wang en de Australische Maddison Keeney ruim voor.

Jansen plaatste zich donderdag al met haar finaleplaats voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Een geslaagde laatste sprong in de halve finales was goed voor de elfde plek. De beste twaalf haalden de eindstrijd en verdienden een ticket voor de Spelen.

'Niet wedstrijd gesprongen die ik graag wilde springen'

Jansen eindigde twee jaar geleden bij de WK in Boedapest als achtste, met een score van 307,85 punten. Daar kwam ze nu niet aan, omdat ze een lage score haalde op haar derde sprong.

"Ik heb absoluut niet de wedstrijd gesprongen die ik graag wilde springen. Daar ben ik me heel erg van bewust. Maar ik ben hier met één doel naar toe gekomen en dat doel heb ik gehaald", verwees ze naar de kwalificatie voor de Spelen.

"Wel jammer dat ik hier niet heb kunnen afsluiten zoals ik weet dat ik kan. De concentratie was er wel, maar het is heel vermoeiend, zoveel wedstrijden achter elkaar en dan ook nog eens laat op de dag."