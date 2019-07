Marit Bouwmeester is vrijdag goed begonnen aan het WK Laser Radial in Japan. De regerend olympisch kampioene kwam in de eerste race als vijfde binnen en staat in het gecombineerde klassement op de negende plek.

Het duurde lang voordat de zeilsters in actie konden komen in Sakaiminato en de race moest door afnemende wind zelfs worden ingekort. De 31-jarige Bouwmeester was goed op weg, maar verloor in de slotfase nog een paar posities.

"Ik ging een groot gedeelte van de race aan de leiding en heb goed gezeild", blikt de drievoudig wereldkampioene terug. "Aan het eind van kruisrak twee verloor ik helaas vier boten door domme pech, buiten eigen schuld om. Dus het was eigenlijk een perfecte race, maar met enigszins onbevredigend resultaat."

Bouwmeester, die olympisch zilver (2012) en goud (2016) op haar erelijst heeft staan, kroonde zich in het verleden drie keer tot wereldkampioene in de Laser Radial-klasse. Ze veroverde goud in 2011, 2014 en 2017. Vorig jaar moest de Friezin zich net als in 2010 met WK-zilver tevredenstellen.

Daphne van der Vaart, een van de andere Nederlanders in de Laser Radial-klasse, kwam vrijdag als dertiende over de finish en staat 25e overall. "Het waren hele uitdagende omstandigheden. Mijn wedstrijd ging ook alle kanten op. Aangezien het zo tricky was, ben ik blij de schade beperkt te hebben gehouden", aldus Van der Vaart.

Het WK duurt nog tot en met woensdag 24 juli. Normaal gesproken worden er elke dag twee races afgewerkt, maar door de weersomstandigheden bleef het vrijdag bij één race.