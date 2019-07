Raymond van Barneveld heeft opnieuw zijn twijfels over zijn laatste maanden als professioneel darter uitgesproken. De Hagenaar weet niet meer zeker of hij eind dit jaar wel mee wil doen aan het WK, dat het sluitstuk van zijn enerverende loopbaan moet worden.

"Ik denk steeds vaker: moet ik nog wel tot het einde van het jaar door, of moet ik niet gewoon veel eerder zeggen dat het mooi is geweest? Hoeveel pijn moet je op een gegeven moment nog hebben?", vroeg Van Barneveld zich donderdagavond na zijn partij tegen Michael van Gerwen op de Zwarte Cross hardop af in gesprek met Radio 1.

"Ik ben een geboren winnaar. Maar als je de World Cup mist, een heel slechte Premier League speelt, niet naar de World Matchplay gaat en misschien ook de World Grand Prix en de Grand Slam of Darts misloopt; wat heeft het dan nog voor zin om heel erg graag naar een WK te willen, daar twee potjes te winnen en dan afscheid te nemen?"

Het is niet de eerste keer dat Van Barneveld twijfels heeft over de laatste maanden van zijn carrière. 'Barney' zette in maart zelfs per direct een punt achter zijn loopbaan na de voor hem dramatisch verlopen Premier League, maar daar kwam hij een dag later al op terug.

"Ik ga me nu heel serieus beraden over hoe nu verder", aldus de 52-jarige Van Barneveld, die in november 2018 bekendmaakte na het komende WK te stoppen met darts. "Dat heeft niks met mijn wedstrijd van vanavond (op de Zwarte Cross, red.) te maken, maar je moet wel realistisch blijven."

Raymond van Barneveld op de Zwarte Cross. (Foto: Pro Shots)

'Ga Zwarte Cross niet snel vergeten'

De vijfvoudig wereldkampioen stond donderdag samen met Van Gerwen op het hoofdpodium bij het festival in Gelderland, waar zo'n veertienduizend festivalbezoekers een demonstratiewedstrijd tussen de twee Nederlanders aanschouwden.

Hoewel Van Barneveld verloor van Van Gerwen, genoot hij wel met volle teugen van de sfeer in Lichtenvoorde. "Ik moest eerst nog maar zien of de mensen daar, naast motorsport en muziek, ook wel geïnteresseerd waren in darts", bekende de Hagenaar, die met een helm op zijn hoofd een elfdarter gooide.

"Maar dat was zeker zo. We stonden in een ongelooflijke megatent vol uitzinnige fans, die Michael en mij respect hebben gegeven. Het was een geweldig publiek, echt bizar. Ik ga dit niet snel vergeten."

Komend weekend gaat de World Matchplay van start, maar Van Barneveld schittert in Blackpool door afwezigheid. Hij meldde zich in juni af voor de vloertoernooien waarop hij kwalificatie voor het prestigieuze toernooi had moeten afdwingen. Van Gerwen doet wel mee, net als Jermaine Wattimena, Vincent van der Voort, Jeffrey de Zwaan en Danny Noppert.