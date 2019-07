Bondscoach Marcel Wouda van de Nederlandse zwemploeg benadrukt dat het geen vanzelfsprekendheid is dat er komende week bij de WK langebaan in het Zuid-Koreaanse Gwangju medailles worden veroverd. De oud-zwemmer hoopt wel een goed beeld te krijgen van hoe zijn ploeg er - een jaar voor de Olympische Spelen in Tokio - voor staat ten opzichte van de concurrentie.

"Doelstellingen voor medailles heb ik nooit. Maar als we de wereldranglijst erbij pakken, staan er maar een paar Nederlandse zwemmers in de top acht per afstand. Dat betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten om op het WK het podium te halen", zegt de 47-jarige Wouda in gesprek met NUsport.

"Het wordt vooral heel belangrijk om de beste prestatie van dit seizoen neer te zetten. Dat is het enige dat telt. We moeten ons op onszelf richten en niet naar de concurrentie kijken. Het is een mooi moment om te zien waar we staan en in de tussentijd zullen we op zoek blijven gaan naar elke tiende die we kunnen verbeteren."

Bij de vorige WK langebaan, die twee jaar geleden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest werd gehouden, eindigde Nederland mede dankzij twee individuele plakken van Ranomi Kromowidjojo (zilver op 50 vrij en 50 vlinder) op vier medailles. De Groningse had destijds bovendien haar aandeel in de zilveren plak op de 4x100 meter vrij gemengd en het brons op de 4x100 meter vrij bij de vrouwen.

Uitgerekend de 28-jarige Kromowidjojo kende geen ideale aanloop naar de WK, want ze bleek in juni na de eerste wedstrijddag op het Franse Open in Chartres niet fit genoeg om later die week met de Nederlandse ploeg naar Italië te reizen voor de zwemwedstrijd Sette Colli.

Ranomi Kromowidjojo pakte in december drie keer goud op de WK kortebaan. (Foto: Pro Shots)

'Waren extreem voorzichtig met Kromowidjojo'

Volgens Wouda is drievoudig wereldkampioene Kromowidjojo desondanks gewoon in staat een topprestatie te leveren in Zuid-Korea. "Dat we haar niet meenamen naar Italië was puur uit voorzorg. We zijn gewoon extreem voorzichtig. Ranomi heeft tijdens de Sette Colli in Nederland een heel pitte trainingsweek gehad en is volledig hersteld. Iedereen staat er goed voor."

In voorbereiding op de WK in Zuid-Korea waren de Nederlandse zwemmers vrijwel niet in eigen land te vinden. De ploeg van Wouda zwom zoals gezegd wedstrijden in Frankrijk en Italië en vertrok eind juni naar het Japanse Chiba - nabij Tokio - voor een trainingskamp van twee weken.

"We gaan daar volgend jaar ook voor de Olympische Spelen heen", vertelt Wouda. "We vonden het goed om alvast kennis te maken met de cultuur en te wennen aan het tijdsverschil en het andere klimaat. Daar hadden we daar mooi de tijd voor. We staan er goed voor, dus ik ben benieuwd waartoe we in staat zijn in Zuid-Korea."

De WK langebaanzwemmen gaat zondag van start in Gwangju. De series worden in de Nederlandse nacht afgewerkt tussen 3.00 en 5.45 uur en de finales staan aan het begin van de middag op het programma.