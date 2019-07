Inge Jansen heeft zich donderdag bij de WK schoonspringen in het Zuid-Koreaanse Gwangju gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Ze had aan het bereiken van de finale op de 3-meterplank genoeg voor een olympisch ticket.

Jansen eindigde in de eindstrijd op de elfde plek met een puntentotaal van 286,80. Dat was net genoeg voor de Nederlandse, want de twaalf beste schoonspringers plaatsten zich voor de finale.

"Ik kan het nog niet bevatten", zei een dolgelukkige Jansen in een eerste reactie. "Ik was zó bang dat ik het niet zou halen. Maar ik heb in de laatste sprong alles gegeven wat er in zat en gelukkig is het gelukt."

Na vier van de vijf sprongen stond Jansen nog op de dertiende plek in de rangschikking, waardoor op haar vijfde sprong de nodige druk lag. "Ik moest het echt goed doen, want ik wist dat ik boven de Italiaanse moest komen. Maar eigenlijk was ik alleen met mezelf bezig om echt een goede sprong te maken."

"Ik wist dat ik het moest kunnen halen als ik geen fouten zou maken. Ik voelde me niet superscherp en weet dat ik vele malen beter kan. Maar het enige dat telde was top twaalf, en dat heb ik gehaald."

Jansen is de tweede schoonspringster die zich voor de Spelen plaatst, want Celine van Duijn pakte op de 10-metertoren een olympisch ticket. "Dat is het mooiste dat er is: met een goede vriendin naar de Spelen en hopelijk ook nog synchroon samen daar te staan. Ik ben echt heel erg blij."

Van Rouwendaal niet van start op 25 kilometer

Bij de WK openwaterzwemmen gaat Sharon van Rouwendaal vrijdag niet van start op de 25 kilometer. De Nederlandse, die twee jaar geleden nog WK-zilver pakte op het niet-olympische nummer, wil fysiek geen risico's nemen.

Van Rouwendaal veroverde deze week in het Zuid-Koreaanse Yeosu ternauwernood een olympisch ticket voor de 10 kilometer door als tiende te eindigen. Op die afstand is ze de regerend olympisch kampioene.

Door haar afmelding op de 25 kilometer gaat Van Rouwendaal zich nu volledig op de voorbereiding op de Olympische Spelen richten.