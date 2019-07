De Nederlandse openwaterzwemmers zijn er woensdag (lokale tijd) op de WK in het Zuid-Koreaanse Yeosu niet in geslaagd een medaille te veroveren in de teamwedstrijd.

Esmee Vermeulen, Sharon van Rouwendaal, Pepijn Smits en Ferry Weertman noteerden over 5 kilometer de zevende tijd (54 minuten en 37 seconden). De Nederlandse formatie was 38,5 seconden trager dan Duitsland, dat de wereldtitel veroverde.

Het podium werd gecompleteerd door Italië (tweede) en de Verenigde Staten (derde), de enige landen die de Duitse formatie bij konden blijven. Ook Brazilië, Australië en Frankrijk waren sneller dan Nederland, dat in augustus vorig jaar in Glasgow - in dezelfde samenstelling - nog de Europese titel pakte op dit onderdeel.

"Het blijkt maar weer dat niets zeker is in dit tactische steekspel", zei Weertman. "Ik wilde natuurlijk wel naar voren, maar Marc-Antoine Olivier (zwemmer van Frankrijk, red.) werkte niet mee om een goede pace te zwemmen."

De zevende plek volgt op teleurstellende prestaties van de Nederlanders eerder deze week in Zuid-Korea. Regerend olympisch kampioenen Van Rouwendaal en Weertman eindigden op de 10 kilometer niet op het podium, al plaatsten ze zich wel voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.