In navolging van polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft woensdag ook Rutger Koppelaar voldaan aan de limiet voor de WK in Doha eind september en begin oktober.

De 26-jarige Nederlander bedwong in Luik een hoogte van 5,71 meter. Dat was precies de norm voor deelname aan de wereldtitelstrijd in Qatar.

Koppelaar won de wedstrijd in België, gevolgd door Vloon die met 5,61 meter als tweede eindigde.

Vloon vloog eind juni in Keulen ook over een hoogte van 5,71 meter. Hij is houder van het Nederlands record met 5,85 meter.

Voor een ticket naar de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar moet een hoogte van 5,80 meter worden bereikt.