Celine van Duijn is woensdag bij het WK schoonspringen in het Zuid-Koreaanse Gwangju als tiende geëindigd op de 10-metertoren.

Door het halen van de finale had de 26-jarige Amersfoortse zich dinsdag al verzekerd van de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar.

In de finale op de 10-metertoren kwam Van Duijn tot een puntentotaal van 309,40. De wereldtitel ging naar de Chinese Chen Yuxi, die met 439 punten een klasse apart was.

"Het was een succesvol toernooi", reageerde Van Duijn. "Ik was een beetje aan het genieten, maar wilde wel knallen. Ik ben een perfectionist en de finale ging niet perfect, maar ik mag wel tevreden zijn."

Van Duijn is trots dat ze zich heeft geplaatst voor de Olympische Spelen. "Zo onwerkelijk. Het is een droom die je al zo lang hebt. Als die dan uitkomt, dan is dat zó speciaal."