Golfer Joost Luiten heeft er alle vertrouwen in dat hij de komende dagen ondanks zijn wisselvalligheid een goed resultaat kan neerzetten op de British Open, de vierde en laatste major van het jaar.

"Ik kan meestal wel goed uit de voeten op dergelijke linkscourses. Alleen het zou fijn zijn als ik nu eens vier dagen achtereen sterk speel. Veel hangt ook af van de starttijd en de weersomstandigheden", aldus de Nederlander.

"Het leaderboard is bij elk toernooi anders. Het is gewoon mentaal erg lastig om vier dagen achter elkaar goed te scoren. Op televisie lijkt het alsof dat die vijfmeterputt altijd valt, maar de missers zie je zelden op tv."

Op de wereldranglijst schommelt de 33-jarige Luiten rond de tachtigste plek, waardoor hij voor de vijfde keer aan de British Open mag meedoen. Twee keer miste hij de cut en driemaal eindigde hij in de middenmoot.

"Ik ga elk toernooi in om te winnen", aldus de Rotterdammer, die in 2013 verrassend de KLM Open won en vorig jaar een toernooi in Oman won. "Ik werk er hard voor. Mijn voorbereiding is goed. In goeden doen kan ik me met iedereen meten."

Joost Luiten in actie bij de British Masters in mei van dit jaar. (Foto: Pro Shots)

Luiten deed eerder mee aan PGA Championship

Voor Luiten wordt de British Open zijn tweede major van het jaar. In mei deed Nederlands beste golfer mee aan het PGA Championship, waar hij op de 64e positie eindigde.

Het zal in ieder geval wel beter moeten dan onlangs bij de Scottish Masters, waar Luiten ondanks een sterk begin de cut niet haalde. "Te wisselvallig, te veel putts, en te veel bogeys", vat hij die prestatie samen.

De Italiaan Francesco Molinari geldt als titelverdediger op de British Open, dat dit jaar in Noord-Ierland wordt gehouden en van donderdag tot en met zondag duurt. Van de nog actieve spelers Tiger Woods is met drie eindzeges degene die het prestigieuze toernooi het vaakst won.