Sharon van Rouwendaal is er in de nacht van dinsdag op woensdag niet in geslaagd om een medaille te veroveren op de 5 kilometer bij de WK openwaterzwemmen in Zuid-Korea. De Nederlandse eindigde als elfde.

De 25-jarige Van Rouwendaal gaf aan de finish van het niet-olympische onderdeel ruim 15 seconden toe op winnares Ana Marcela Cunha uit Brazilië, die aantikte in 57.56,0.

Europees kampioene Van Rouwendaal deed lang goed mee, maar kwam in de slotfase tekort voor een medaille. Achter winnares Cunha werd de Française Aurélie Muller tweede en eindigden de Duitse Leonie Beck en de Amerikaanse Hannah Moore in dezelfde tijd op plaats drie.

"Ik lag in het begin goed en het zwemmen ging soepel", zei Van Rouwendaal. "Van mij mocht het tempo wat hoger, want nu kwam in de laatste halve ronde alles weer bij elkaar. In de laatste honderd meter ging iedereen hard over elkaar heen en werd je als het ware teruggetrokken."

Bij de WK in Zuid-Korea eindigde Van Rouwendaal eerder als tiende op de 10 kilometer, de afstand waarop ze olympisch kampioene is. Met die tiende plek dwong ze deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio af.