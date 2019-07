De Nederlandse waterpolosters hebben dinsdag op het WK in Zuid-Korea niet kunnen winnen van de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Arno Havenga ging in de poulefase met 9-12 onderuit tegen de titelverdediger.

Oranje deed goed mee met de regerend olympisch en wereldkampioen, maar kwam uiteindelijk net tekort. De kwartstanden waren 2-3, 2-1, 3-4 en 2-4.

Havenga en zijn ploeg waren gebrand op een zege op de VS, want recent werd op grote toernooien steeds verloren van het topland. Amerika was te sterk in zowel de WK-finale van 2015 als de superfinale van de World League.

De confrontatie met de VS in Zuid-Korea betekende voor Nederland het tweede groepsduel van het WK. Zondag werd het toernooi begonnen met een overwinning van liefst 33-0 op het zwakke Zuid-Afrika. Donderdag in de laatste poulewedstrijd is Nieuw-Zeeland de opponent.

Na zilver op het EK 2014, WK 2015 en EK 2016 veroverde Oranje vorig jaar goud op het EK in Barcelona. De waterpolosters gaan bij het WK in Zuid-Korea voor een medaille én een olympisch ticket.

Voor dat laatste volstaat alleen de wereldtitel, al volgen later eventueel meer kansen. Mocht de VS - dat al zeker is van olympische deelname - de wereldtitel prolongeren, dan gaat de verliezend finalist naar Tokio.