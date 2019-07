Ferry Weertman is er in de nacht van maandag op dinsdag niet in geslaagd zijn wereldtitel op de 10 kilometer openwaterzwemmen te prolongeren, maar heeft wel een olympisch ticket veiliggesteld. Hij werd zevende bij de WK in Zuid-Korea.

De 27-jarige olympisch kampioen voldeed ondanks het teleurstellende resultaat als titelverdediger aan de eis om volgend jaar mee te doen aan de Olympische Spelen in Tokio. Hij moest daarvoor bij de eerste tien eindigen.

Weertman werd zevende van de 75 deelnemers in een tijd van 1:48.01,9. Daarmee gaf hij zes seconden toe op de Duitse winnaar Florian Wellbrock, die het podium deelde met Fransman Marc-Antoine Olivier (tweede) en landgenoot Rob Muffels (derde).

"Ik ben blij met mijn kwalificatie, maar had graag meer gewild. Ik voelde me goed, maar ik bleef iedere keer een beetje hangen. Ik had moeite om rijtjes naar voren te komen, hoewel ik niet langzamer zwom dan normaal", aldus Weertman.

"In de laatste 500 meter vielen wat mensen af en op het eind had ik graag via de linkerkant naar de finish gezwommen. Dat was korter. Ik zwom mijn eigen lijn, maar ik kwam niet die kant op. Ik kon nergens meer heen in een turbulente finale."

Drie jaar geleden zwom Weertman bij de Spelen in Rio de Janeiro naar olympisch goud op de 10 kilometer open water. Een jaar later pakte hij op datzelfde onderdeel de wereldtitel in Hongarije.

Ook schoonspringster Van Duijn naar Tokio

Later op de dag stelde ook schoonspringster Celine van Duijn deelname aan de Spelen in Tokio veilig. Dat deed ze door zich bij de WK in Zuid-Korea te plaatsen voor de finale op de 10-metertoren.

De 26-jarige Van Duijn, die vorig jaar Europees kampioene werd, kwalificeerde zich met een score van 309,55 voor de eindstrijd van het WK. Haar finaleplek volstaat voor olympische deelname. De finale staat woensdag op het programma.

Met Uschi Freitag was Nederland bij de Spelen van 2016 voor het eerst in 24 jaar weer eens vertegenwoordigd bij het schoonspringen op de Spelen. De Limburgse kwam toen niet voorbij de halve finales op de 3-meterplank.

Celine van Duijn in actie bij de WK in Zuid-Korea. (Foto: Pro Shots)