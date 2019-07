Voormalig wereld- en olympisch kampioen boksen Pernell Whitaker is maandag om het leven gekomen door een verkeersongeval.

De 55-jarige Amerikaan werd in Virginia Beach aangereden door een voertuig, aldus de plaatselijke politie.

Whitaker kende zijn eerste grote succes als amateur op de Spelen van Los Angeles in 1984. Hij won er goud door in de finale Luis Ortiz te verslaan.

'Sweet Pea' begon daarna aan een succesvolle profcarrière. Hij veroverde tot aan zijn afscheid in 2002 vier wereldtitels bij vier verschillende bonden en in vier verschillende gewichtsklassen.

Whitaker werd in 1989 door het vooraanstaande The Ring Magazine verkozen tot bokser van het jaar en in 2006 opgenomen in de International Boxing Hall of Fame.

De slechts 1,68 meter lange Whitaker won in totaal veertig profgevechten, waarvan zeventien op knock-out.