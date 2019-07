Robin Frijns heeft zondag op overtuigende wijze de laatste race van het seizoen in de Formule E op zijn naam geschreven. De Limburger kwam als eerste over de finish in New York.

De 27-jarige Frijns hield de Brit Alexander Sims (tweede) en de Zwitser Sébastien Buemi (derde) achter zich.

De coureur van Envision Virgin viel bij de start een paar plaatsen terug, maar hij herstelde zich sterk. Hij haalde op fraaie wijze Buemi en Sims in en stond de leiding daarna niet meer af.

Voor Frijns is het zijn tweede overwinning van het seizoen. Eind april won hij in Parijs voor het eerst in zijn carrière een race in de Formule E. Na die zege slaagde hij er tot zondag niet meer in om een punt te pakken.

Frijns vierde in kampioenschap

In het kampioenschap eindigde Frijns met 106 punten als vierde. Hij kwam twee punten tekort voor de derde plaats, die werd opgeëist door de Braziliaan Lucas Di Grassi.

De Fransman Jean-Éric Vergne prolongeerde zijn wereldtitel. Hij eindigde in de afsluitende race als zevende en bleef Buemi in het klassement zeventien punten voor.

Eerder deze week werd bekend dat Frijns zijn contract bij Envision Racing heeft verlengd, waardoor hij ook volgend seizoen uitkomt in de Formule E.