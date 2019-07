De Lets-Tsjechische schaker Igors Rausis is geschorst om een opmerkelijke reden. De 58-jarige grootmeester is bestraft omdat hij tijdens een schaaktoernooi op het toilet zijn telefoon gebruikte om te spieken.

Volgens de Internationale Schaakfederatie (FIDE) is Rausis, die al langer werd verdacht van valsspelen, op heterdaad betrapt tijdens het Straatsburg Open. Er werd een telefoon gevonden op een toilet dat net door de grootmeester was gebruikt.

Rausis heeft bekend dat de telefoon van hem is. "Ik kan het niet ontkennen. Het was een vlaag van verstandsverbijstering. Dit is in ieder geval een goede les. Niet voor mij, want ik heb mijn laatste partij al gespeeld", zegt hij tegen Chess.com.

Volgens FIDE-directeur Emil Sutovsky is de schorsing van Rausis een ijkpunt in de schaakwereld. "Al het gevonden materiaal wordt gedeeld met de ethische commissie en de Franse politie. Het betrappen van Rausis is slechts een eerste stap", zegt hij.

"Het is onmogelijk om valsspelen volledig uit te bannen, maar het risico om gepakt te worden is aanzienlijk toegenomen en de straffen zullen zwaarder worden."

Rausis werd in 1992 grootmeester en is in de loop der jaren uitgekomen voor Letland, Bangladesh en Tsjechië. Hij staat 53e op de wereldranglijst met een elo-ranking (de sterkte van een speler) van 2.686. Hij is momenteel de oudste speler in de top honderd.