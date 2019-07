Germaine de Randamie heeft haar gevecht tegen Aspen Ladd op indrukwekkende wijze gewonnen. Bij een UFC-avond in Sacramento versloeg ze haar Amerikaanse tegenstander binnen zestien seconden.

De 35-jarige Utrechtse sloeg haar elf jaar jongere tegenstander zaterdagavond neer met een kaakslag, waarna de scheidsrechter direct een einde maakte aan het gevecht en De Randamie op basis van technische knock-out als winnaar aanwees.

"Ik raakte haar op de juiste plek", zei 'The Iron Lady' na haar bliksemsnelle zege op Ladd, voor wie het pas de eerste nederlaag in haar professionele loopbaan was. "Ze had er geen idee meer van waar ze zich bevond. De scheidsrechter deed er verstandig aan om het gevecht te stoppen."

Door de winst komt voor De Randamie een titelgevecht tegen Amanda Nunes weer een stap dichterbij. De Braziliaanse MMA-vechtster is momenteel in het bezit van de wereldtitel in het bantam- en verdergewicht.

De Randamie moest wereldtitel inleveren

Voordat De Randamie overstapte naar de MMA maakte ze furore in het kickboksen. Ze boekte in die discipline 37 overwinning en bleef ongeslagen.

In 2017 pakte de Nederlandse de UFC-titel in het vedergewicht. Ze verloor deze echter toen ze weigerde uit te komen tegen Cris Justino, die een dopingverleden heeft. De Randamie stapte vervolgens over naar de lichtere bantamgewichtsklasse.