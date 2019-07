Motorcoureur Michael van der Mark is zaterdag in het WK superbike als zevende geëindigd in de eerste race op het Amerikaanse circuit Laguna Seca. De winst ging naar de Brit Jonathan Rea.

De 26-jarige Van der Mark begon door een crash in de kwalificatie als vijftiende aan de race. Dankzij een sterke start werkte hij zich in de eerste ronde op naar de negende plaats.

In het vervolg van de race boekte de Yamaha-coureur nog twee plekken winst, maar hij slaagde er daarna niet meer in om in de buurt van de zesde plaats te komen. Uiteindelijk gaf hij ruim 26 seconden toe op Rea.

Voor Van der Mark is het zijn tweede weekend in het WK superbike sinds hij vorige maand in San Marino bij een valpartij een gebroken pols opliep. Vorige week werd hij tweemaal achtste bij zijn rentree op het Britse Donington Park.

Van der Mark derde in kampioenschap

Rea boekte zijn vijfde overwinning op rij in het WK superbike. De Kawasaki-coureur hield zijn landgenoot Chaz Davies meer dan vijf seconden achter zich. Het podium werd gecompleteerd door Toprak Razgatlioglu uit Turkije.

In het kampioenschap blijft Van der Mark met 215 punten derde. Rea gaat met 401 punten riant aan de leiding. De regerend wereldkampioen heeft 49 punten voorsprong op de Spanjaard Álvaro Bautista, die door een vroege crash slechts zeventiende werd.

Zondag staat de tweede race in het WK superbike op Laguna Seca op het programma.