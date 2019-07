BMX'er Niek Kimmann is zaterdag in het Letse Valmiera de Europese kampioen geworden. Bij de vrouwen prolongeerde Laura Smulders haar titel.

De 23-jarige Kimmann voerde een volledig Nederlands podium aan. De Luttenaar bleef in de finale zijn landgenoten Twan van Gendt (tweede) en Dave van der Burg (derde) voor.

Voor Kimmann is het zijn eerste Europese titel in zijn carrière. In 2015 werd hij wel al eens wereldkampioen en een jaar later pakte hij op de WK het goud op de tijdrit.

"Op de een of andere manier had ik het altijd lastig op het EK. Ook vandaag had ik heel lang niet het goede gevoel", zei Kimmann. "Na een gesprek met mijn moeder realiseerde ik me dat ik mezelf misschien wel te veel druk opleg."

"Ik doe dit omdat ik het leuk vind. Nu heb ik eindelijk deze titel. Het truitje van de Europese kampioen was het enige dat ik nog niet had."

Kimmann is de eerste Europees kampioen uit Nederland sinds Raymon van de Biezen in 2016. Een jaar eerder eiste Van Gendt de titel voor zich op.

Laura Smulders is nipt de sterkste in de finale bij de vrouwen. (Foto: Pro Shots)

Smulders grijpt derde Europese titel op rij

Bij de vrouwen hield de 25-jarige Smulders haar landgenote Judy Baauw (tweede) en de Deense Simon Tetschen Christensen (derde) nipt achter zich. Haar zus Merel Smulders greep met de vierde plaats net naast eremetaal.

"Ik maakte een fout op een sprong, waardoor ik mijn positie verloor", verklaarde Smulders haar moeizame zege. "Gelukkig kon ik hen nog op de finish passeren. Dat het zo lastig ging in de finale, maakt deze overwinning nog mooier."

Smulders veroverde haar derde Europese titel op rij en haar vierde in totaal. In 2014 won ze voor het eerst goud op het EK. De Gelderse werd vorig jaar ook wereldkampioen.

Vorige week waren Kimmann en Smulders ook beiden succesvol. Toen kroonden ze zich in het Brabantse Erp tot Nederlands kampioen.