Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen zijn vrijdag al in de eerste ronde van de German Darts Masters gesneuveld. Van Barneveld was in Keulen niet opgewassen tegen thuisspeler Gabriel Clemens (6-3), waarna Van Gerwen een royale voorsprong uit handen gaf tegen Martin Schindler (6-5).

De 52-jarige Van Barneveld had van de PDC een startbewijs gekregen voor het toernooi dat deel uitmaakt van de World Series of Darts. Van Gerwen was als nummer één van de wereld automatisch geplaatst.

Van Barneveld, de nummer dertig van de wereld, kwam tegen de nummer 56 van de Order of Merit op een 3-0-achterstand. Hij knokte zich terug tot 3-2, maar daarna maakte de Duitser geen fout meer.

Van Gerwen had later op de avond aanvankelijk weinig te duchten van Schindler. Hij kwam eenvoudig op een 5-1-voorsprong, maar gaf de partij volledig uit handen. 'Mighty Mike' kreeg verschillende kansen om de partij uit te gooien, maar faalde. Schindler knokte zich terug en sloeg op 5-5 wel toe.

Michael van Gerwen blameerde zich tegen Martin Schindler. (Foto: Pro Shots)

Van Barneveld ook bij volgende toernooien present

'Barney', die bezig is aan zijn laatste jaar als professioneel darter en in december afscheid wil nemen op het WK, was vorige week niet present bij de US Darts Masters in Las Vegas, het openingstoernooi van de World Series. Van Gerwen verloor daar in de kwartfinales. De zege was voor de Engelsman Nathan Aspinall.

Van Barneveld is er op de volgende drie toernooien eveneens bij. Dat zijn de Brisbane Darts Masters (9-10 augustus), Melbourne Darts Masters (16-17 augustus) en NZ Darts Masters in Hamilton (23-24 augustus).

De top acht van de World Series Order of Merit, zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers spelen in november de World Series Finals, die dit jaar voor het eerst in AFAS Live in Amsterdam worden gehouden.