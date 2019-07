Sifan Hassan heeft vrijdag tijdens Diamond League-meeting in Monaco een wereldrecord gelopen op de Engelse mijl. De Nederlandse was een fractie sneller dan het uit 1996 stammende record.

Hassan, gegangmaakt door een aantal hazen, kwam in het Stade Louis II tot een tijd van 4.12,33. Ze was daarmee maar net wat sneller dan de tijd die de Russin Svetlana Masterkova 23 jaar geleden klokte: 4.12,56.

De mijl (1609,34 meter) wordt op grote toernooien nooit meer gelopen, omdat een internationale atletiekbaan een lengte van 400 meter heeft. Desondanks erkent de internationale bond IAAF de mijl als een officiële afstand.

De 26-jarige Hassan deed vorig jaar in Londen ook al een poging om de toptijd van Masterkova te verbeteren. Ze kwam toen met 4.14,71 net tekort.

Met haar wereldrecord toonde Hassan opnieuw aan dat ze in grootse vorm toewerkt naar de WK komend najaar in Doha. Ze loopt in de Qatarese hoofdstad de 5.000 en de 10.000 meter en gaat voor eremetaal. Volgend jaar hoopt Hassan op die afstanden een gooi te doen naar een olympische medaille in Tokio.

Hassan bedankte het publiek na haar wereldrecord. (Foto: Pro Shots)

Schippers derde op 200 meter

Dafne Schippers kwam tijdens het evenement in Monaco als derde over de finish bij de 200 meter. De Utrechtse kwam tot een tijd van 22,45 seconden, haar snelste tijd van het seizoen.

De tweevoudig wereldkampioene moest in Monaco voorrang verlenen aan de Bahamaanse Shaunae Miller-Uibo, die de race in 22,09 won. De Jamaicaanse Elaine Thompson was in 22,44 eveneens sneller.

De 26-jarige Schippers verdedigt op de WK in Doha haar wereldtitel op de 200 meter en loopt ook de 100 meter en de 4x100 meter.

Miller-Uibo (rechts) klopte Schippers op de 200 meter. (Foto: Pro Shots)