De Nederlandse waterpolosters reizen met grote verwachtingen af naar Zuid-Korea voor het WK, dat zondag begint. De ploeg van bondscoach Arno Havenga gaat voor een medaille én een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

"De afgelopen vier jaar hebben we bijna alleen maar finales gespeeld, alleen het WK van 2017 in Boedapest was een slecht toernooi", zei Havenga voor vertrek naar Azië. "Wat dat betreft is het logisch dat we op dit WK weer voor een podiumplek gaan. Waarom niet?"

Na zilver op het EK 2014, WK 2015 en EK 2016 veroverde Oranje vorig jaar eindelijk goud op het EK in Barcelona. De waterpolosters behoren al jaren tot de wereldtop, maar dat wil niet zeggen dat de ploeg van Havenga zich makkelijk plaatst voor de Spelen.

Voor de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro ging het namelijk mis op het olympisch kwalificatietoernooi in Gouda. Nu heeft Nederland vier kansen om zich te plaatsen voor Tokio.

De waterpolosters hebben nog een aantal kansen om zich te plaatsen voor de Spelen. (Foto: Pro Shots)

'Gaan een keer van de VS winnen'

De eerste kans, vorige maand bij de superfinale van de World League, werd gemist. Oranje moest in de halve finales opnieuw buigen voor de Verenigde Staten, de regerend olympisch en wereldkampioen, die zich als winnaar van de World League wel al kwalificeerde voor Tokio.

"De Amerikanen zijn de te kloppen ploeg, al lijken ze wat minder onaantastbaar dan voorheen. De verschillen worden kleiner, we komen dichterbij. Fysiek zijn zij heel sterk, maar wij inmiddels ook. We gaan een keer van ze winnen, dat moment komt eraan", aldus Havenga.

De winnaar van het WK krijgt een olympisch ticket. Als de VS de wereldtitel prolongeert, gaat dat startbewijs naar de verliezend finalist. "Misschien is de finale halen dus al voldoende", zegt Havenga. "En anders willen we naar Tokio door in januari bij het EK in Boedapest onze titel te prolongeren. De laatste kans is op het OKT in het voorjaar."

Waterpolosters gaan in Nederland spelen

Havenga besloot onlangs dat alle speelsters uit zijn selectie in Nederland moeten gaan spelen om zoveel mogelijk bij elkaar te kunnen zijn. Niet alle speelsters waren daar blij mee en keeper Laura Aarts, die besloot bij haar club in Hongarije te blijven, werd uit de selectie gezet.

"Er zijn speelsters die liever in het buitenland blijven, ook omdat ze daar een goed inkomen hebben", aldus Havenga. "Maar als één of twee speelsters niet meedraaien in ons programma, en het zijn ook nog bepalende speelsters, dan kunnen we ons nog niet als team voorbereiden. Iedereen doet dus mee. We denken met elkaar dat dit de weg is."

Nederland begint het WK zondag tegen Zuid-Afrika en neemt het dinsdag in het tweede groepsduel op tegen de VS. Nieuw-Zeeland is donderdag de derde opponent. De nummer één van de groep plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers twee en drie gaan eerst de kruisfinales in.