Vitaly Mutko is niet langer levenslang uitgesloten van betrokkenheid bij de Olympische Spelen. Sporttribunaal CAS stelde de Russische vicepremier donderdag in het gelijk in zijn hoger beroep tegen de straf van het IOC.

Dat blijkt uit een 24 pagina's tellend document dat het CAS donderdag publiceerde. Twee jaar geleden werd Mutko door het IOC uitgesloten van elke betrokkenheid bij toekomstige Olympische Spelen.

Volgens het Internationaal Olympisch Comité was Mutko betrokken bij het grootschalige en staatsgestuurde dopinggebruik van Russische sporters op de Winterspelen van 2014 in Sochi.

Naar aanleiding van dat schandaal werd Rusland geweerd op de Winterspelen van vorig jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Enkele sporters die konden aantonen 'schoon' te zijn, namen onder neutrale vlag deel.

Mutko is vooraanstaand figuur in Russische sportwereld

De zestigjarige Mutko is een vooraanstaand figuur in de Russische sportwereld. Hij was acht jaar lang minister van sport en werkte als directeur van topclub Zenit St.-Petersburg en de Russische voetbalbond. In 2016 werd hij door Vladimir Poetin aangesteld als vicepremier.

Mutko was ook de voorzitter van het Russische WK-bid, dat erin slaagde om de organisatie van het eindtoernooi van 2018 naar Rusland te halen. Bovendien is hij sinds 2009 lid van de FIFA-raad.