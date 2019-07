Kawhi Leonard en Paul George komen vanaf volgend seizoen uit voor de Los Angeles Clippers. De NBA-vedettes tekenen een meerjarig contract bij de club die afgelopen seizoen in de eerste ronde van de play-offs strandde.

De 28-jarige Leonard had afgelopen seizoen een groot aandeel in de historische titel van de Toronto Raptors. De small forward kwam in de play-offs tot een gemiddelde van 30,5 punten, 9,1 rebounds en 3,9 assists en werd 'MVP' in de Finals.

Leonard, die in drie jaar ruim 91 miljoen euro gaat verdienen, is drievoudig All-Star in de NBA en werd in zowel 2015 als 2016 uitgeroepen tot verdediger van het jaar. In 2014 werd hij al eens kampioen met de San Antonio Spurs.

"Dit is een historisch moment voor onze organisatie en onze fans", zegt Clippers-voorzitter Lawrence Frank over de komst van Leonard. "We zijn dankbaar en vereerd dat Kawhi Leonard heeft besloten om terug naar huis te komen."

De 29-jarige George, zesvoudig All Star, komt over van Oklahoma City Thunder en gaat in vier jaar ruim 121 miljoen euro verdienen. Net als Leonard is hij geboren in de buurt van Los Angeles.

Er vonden onlangs al meer grote transfers plaats in de NBA, waar clubs transfervrije spelers sinds begin deze maand officieel mogen vastleggen. Zo verzekerden de Brooklyn Nets zich van de komst van sterren Kevin Durant (Golden State Warriors) en Kyrie Irving (Boston Celtics).