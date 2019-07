Rico Verhoeven kijkt enorm uit naar zijn rematch tegen Badr Hari. De wereldkampioen zwaargewicht bevestigde donderdag dat het gevecht op 21 december plaatsvindt in de GelreDome in Arnhem.

"Dit is een WK-finale. Groter dan dit wordt het niet", zegt de dertigjarige Verhoeven tegen De Telegraaf. De Nederlander is erg blij met de locatie voor het gevecht.

"Toevallig was ik laatst als gastspreker in de GelreDome en toen kreeg ik kippenvel. Het is zó'n mooie arena. Overal waar je zit, kun je het goed zien. Voor dit evenement is het te gek, subliem."

De confrontatie tussen Verhoeven en Hari betekent dat er na lang wachten een rematch komt tussen beide topkickboksers. In december 2016 troffen ze elkaar in Oberhausen en toen won Verhoeven, omdat Hari moest opgeven met een armblessure.

Een tweede gevecht liet mede door een gevangenisstraf en dopingschorsing van Hari lang op zich wachten. De Amsterdammer testte in maart 2018 na zijn gewonnen rentree tegen Hesdy Gerges positief en werd in april van dit jaar met terugwerkende kracht voor negentien maanden geschorst.

'Badr zal het zonder doping moeten doen'

In aanloop naar de tweede confrontatie maakt Verhoeven, die zich al ruim vijf jaar wereldkampioen in het zwaargewicht mag noemen, niet al te druk over de dopingzaak van Hari.

"Gelukkig ben ik er zelf nooit onderdeel van geweest. Bij elk titelgevecht ben ik getest en altijd met een goede uitkomst. Ik sta voor een schone sport", aldus 'The King of Kickboxing'.

"De dopingcontroles gaan in aanloop naar het gevecht gewoon door. Badr heeft zijn straf op 21 december gehad en er zal ook dan weer getest worden. Dan zal hij het zonder moeten doen."

Verhoeven vindt dat hij vanwege het resultaat van ruim 2,5 jaar geleden in Oberhausen met 1-0 voor staat tegen zijn rivaal. "Hij stopte toen en waarom dat is, maakt uiteindelijk niet heel veel uit. Stoppen is stoppen. Voor mij was het duidelijk, maar ik maak het graag een keer nóg iets duidelijker."

Het laatste gevecht van Verhoeven dateert van september, toen de Braziliaan Guto Inocente versloeg in de Johan Cruijff ArenA en zijn wereldtitel daarmee voor de achtste keer met succes verdedigde.