Rico Verhoeven en Badr Hari treffen elkaar op zaterdag 21 december voor de tweede keer voor een gevecht. De kickboksers staan dan tegenover elkaar in de GelreDome in Arnhem.

"We gaan het over vijf rondes doen. Dat is superfijn. Er wordt alleen nog onderhandeld of het een titelgevecht gaat worden", bevestigt wereldkampioen zwaargewicht Verhoeven tegenover De Telegraaf.

De laatste dagen hintte zowel Verhoeven als Hari met posts op Instagram al op een nieuw gevecht. Profbond Glory kondigt de rematch waarschijnlijk later op donderdag officieel aan.

Grootheden Verhoeven en Hari stonden in december 2016 al eens tegenover elkaar in het Duitse Oberhausen. De winst ging toen naar Verhoeven, omdat Hari in de tweede ronde moest opgeven met een armblessure.

Sindsdien werd in de kickbokswereld vaak gesproken over een rematch. In mei van dit jaar eiste Verhoeven dat zijn volgende gevecht tegen Hari zou zijn. "Er zijn voor Glory geen redenen om nog langer te wachten", zei hij toen tegen het AD.