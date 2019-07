Rico Verhoeven en Badr Hari treffen elkaar op zaterdag 21 december voor de tweede keer voor een gevecht. De kickboksers staan dan tegenover elkaar in de GelreDome in Arnhem.

"Bij de onderhandelingen, die al een tijdje liepen, hebben we gezegd: dit is de partij die er als eerste moet komen. Ik ben blij dat het is gelukt. We gaan het over vijf rondes doen. Er wordt alleen nog onderhandeld of het een titelgevecht gaat worden", bevestigt Verhoeven donderdag tegenover De Telegraaf.

De laatste dagen hintte zowel wereldkampioen Verhoeven als Hari met berichten op Instagram al op een nieuw gevecht. Profbond Glory kondigde de rematch later op donderdagochtend officieel aan en spreekt van het "grootste gevecht ooit".

In het persbericht zegt Hari: "Ik weet precies wat ik kan verwachten van dit gevecht, terwijl hij geen idee heeft wat hem te wachten staat. Rico zal voor het eerst tegenover Badr Hari staan."

Verhoeven en Hari, die worden gezien als de beste zwaargewichten van het moment, stonden in december 2016 al eens tegenover elkaar in het Duitse Oberhausen. De winst ging toen naar Verhoeven, omdat Hari in de tweede ronde moest opgeven met een armblessure.

Sindsdien werd in de kickbokswereld vaak gesproken over een rematch. In mei van dit jaar eiste Verhoeven dat zijn volgende gevecht tegen Hari zou zijn. "Er zijn voor Glory geen redenen om nog langer te wachten", zei hij toen tegen het AD.

Hari zit dopingschorsing uit

Een tweede gevecht liet mede door een gevangenisstraf en dopingschorsing van Hari lang op zich wachten. De 34-jarige Amsterdammer werd in april met terugwerkende kracht voor negentien maanden geschorst voor een positieve dopingtest na zijn gewonnen rentree in maart 2018 tegen Hesdy Gerges. Hij mag in december weer in actie komen.

Het laatste gevecht van Verhoeven dateert van september vorig jaar, toen 'The King of Kickboxing' zijn wereldtitel met succes verdedigde door in de Johan Cruijff ArenA af te rekenen met de Braziliaan Guto Inocente.

Verhoeven is al sinds 21 juni 2014 wereldkampioen in het zwaargewicht. Eerder verdedigde hij zijn titel met succes tegen Benjamin Adegbuyi, Mladen Brestovac (allebei twee keer), Errol Zimmerman, Anderson Silva en Jamal Ben Saddik. In totaal is hij al zeventien partijen ongeslagen.

Hari won 106 van zijn 119 gevechten en geldt als een van de beste kickboksers aller tijden. Hij verlengde zijn contract bij Glory in mei met drie jaar. Verhoeven wacht nog op een nieuwe verbintenis bij de bond.

Rico Verhoeven en Badr Hari tijdens hun gevecht in december 2016. (Foto: ANP)