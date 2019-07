Michael van Gerwen neemt het eind deze maand in de eerste ronde van de World Matchplay Darts op tegen Steve Beaton. Titelverdediger Gary Anderson begint het prestigieuze toernooi tegen Danny Noppert.

Van Gerwen aast op revanche bij de World Matchplay, want vorig jaar werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer één van de wereld ging in het Engelse Blackpool met 10-6 onderuit tegen Jeffrey de Zwaan.

De dertigjarige Van Gerwen, die de World Matchplay in 2015 en 2016 op zijn naam schreef, kwam Beaton in 2012 en 2014 ook tegen op het toernooi en won beide keren. Zeven jaar geleden gooide hij zelfs een negendarter tegen de Engelsman.

Naast Noppert beleefden ook de andere Nederlanders een zware loting. Vincent van der Voort wacht in de eerste ronde een krachtmeting met Peter Wright, Jermaine Wattimena treft Mensur Suljovic en De Zwaan neemt het in de eerste ronde op tegen James Wade.

Raymond van Barneveld doet niet mee aan de World Matchplay, dat van 20 tot en met 28 juli gehouden wordt in Blackpool. De Hagenaar meldde zich in juni af voor de vloertoernooien waar hij kwalificatie voor het toernooi had moeten afdwingen.

Het deelnemersveld van de World Matchplay bestaat uit de top zestien van de wereldranglijst (PDC Order of Merit) en de zestien beste darters op de ProTour Order of Merit die zich niet al via de wereldranglijst geplaatst hebben.