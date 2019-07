Robin Frijns komt ook komend seizoen uit in de Formule E. De Nederlandse autocoureur heeft zijn contract bij Envision Virgin Racing dinsdag verlengd.

De 27-jarige Frijns - bezig aan zijn derde seizoen in de Formule E - zal de klasse voor elektrisch aangedreven auto's in 2020 waarschijnlijk net als dit jaar combineren met het Duitse toerwagenkampioenschap. Hij doet als fabriekscoureur van Audi mee in de DTM.

"Ik zit goed op mijn plek", zegt Frijns. "Ik wil de band met Audi niet verbreken, het voelt voor mij als familie. Daarom was de keuze om bij Envision te blijven heel erg gemakkelijk. DTM en Formule E zijn een ideale combinatie. Ik hoop dat ik beide series volgend seizoen opnieuw kan combineren."

Komend weekend staan in New York de laatste twee races van het Formule E-seizoen op het programma. De Fransman Jean-Eric Vergne gaat met 130 punten aan de leiding, gevolgd door de Braziliaan Lucas di Grassi (98 punten) en de Australiër Mitch Evans (87 punten).

Robin Frijns won in april de race in Parijs. (Foto: Pro Shots)

'Er is nog veel om voor te vechten'

Frijns, die eind april in Parijs voor het eerst in zijn loopbaan een Formule E-race won, bleef in de laatste drie races buiten de punten. Hij bezet momenteel de zesde plek met 81 punten en heeft alleen nog een theoretische kans op de wereldtitel.

"Ik hoop in ieder geval in de top drie van het kampioenschap te kunnen eindigen, dat zou heel mooi zijn", aldus Frijns. "Ik ga erheen om te winnen, de rest heb ik niet in de hand. Met het team maken we nog kans op de tweede plaats. Er is nog veel om voor te vechten."

In het verleden was Frijns testcoureur bij Sauber en Caterham in de Formule 1, maar de Nederlander kwam nooit tot een Grand Prix in de koningsklasse van de autosport.