Kim Akker, drievoudig Nederlands kampioen judo, is zondag op 22-jarige leeftijd overleden. De geboren Noord-Hollandse kwam om bij een gasexplosie in haar huis in het Mexicaanse Playa del Carmen.

Akker was drievoudig Nederlands kampioen bij de senioren in de categorie tot 48 kilogram. Ze veroverde in 2015 voor de eerste keer de nationale titel en mocht zich vervolgens ook in 2016 en 2017 Nederlands kampioen noemen.

Tussen september 2016 en het voorjaar van 2018 maakte Akker deel uit van de nationale selectie, die op Papendal traint. In oktober 2016 veroverde de judoka in het lichtgewicht goud op de European Open in het Schotse Glasgow, haar belangrijkste internationale prestatie.

Door fysieke problemen - Akker werd in haar korte loopbaan geplaagd door knieblessures - moest ze vorig jaar stoppen met judo. Daarna vertrok Akker voor werk naar Mexico.

"Het bestuur, medewerkers, staf en leden van de nationale selectie wensen de ouders van Kim, familie en vrienden veel sterkte bij dit ondraaglijke verlies", zo schrijft de Nederlandse judobond in een verklaring op de website.