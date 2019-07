Marc Márquez heeft zondag zijn leidende positie verstevigd in de WK-stand bij de MotoGP. De Spanjaard won op de Sachsenring met overmacht voor de tiende keer op rij de Grand Prix van Duitsland.

Márquez bleef zijn landgenoot Maverick Viñales (tweede op 4,5 seconde) en de Brit Cal Crutchlow (derde op 7,6 seconde) ruim voor.

De vijfvoudig wereldkampioen in de MotoGP heeft in de WK-stand nu een voorsprong van 44 punten op nummer twee Andrea Dovizioso en 52 punten op nummer drie Danilo Petrucci.

Márquez nam met zijn tiende zege in Duitsland (zeven in MotoGP, twee in Moto2 en één in 125cc) revanche op Viñales, die hem vorige week nog verrassend had geklopt in de spectaculair verlopen TT van Assen.

De 'King of the Ring' toonde zich al het hele weekend oppermachtig op de Sachsenring. Hij veroverde zaterdag eveneens voor de tiende keer op rij poleposition door het circuitrecord te verbeteren (1.20,195).

Marc Márquez krijgt een aardig presentje van de stewards. (Foto: ANP)

Márquez kent stroeve start

Márquez kende een stroeve start in de race. Hij kwam moeilijk weg, waardoor hij meteen op het rechte stuk de leiding verloor aan Fabio Quartararo, maar al na de eerste bocht lag hij weer aan kop.

De wedstrijd was daarmee eigenlijk al beslist, want Márquez kon vanaf dat moment een tempo hanteren (rondetijden in de 1.21) dat niet bij te benen was door de concurrentie.

Alex Rins was de enige die aanvankelijk ook in de 1.21 bleef, maar de landgenoot van Márquez en de nummer vier in de WK-stand viel net als in Assen voortijdig uit.

Márquez zag tot zijn tevredenheid dat Dovizioso en Petrucci niet verder kwamen dan respectievelijk de vijfde en vierde plaats, waardoor hij met een gerust gevoel de zomerstop in kan.

Bo Bendsneyder (nummer 64) in gevecht met Marco Bezzecchi. (Foto: ANP)

Bendsneyder blijft buiten de punten

Bo Bendsneyder bleef eerder op zondag buiten de punten in de Moto2. De Nederlander eindigde teleurstellend als zestiende, nadat hij als vijftiende van start was gegaan.

Alex Márquez, het jongere broertje van Marc Márquez, won de race. Hij hield de Zuid-Afrikaan Brad Binder (tweede) en de Duitser Marcel Schrötter (derde) achter zich.

Bendsneyder is bezig aan een matig seizoen. Hij wilde aan het begin van het jaar mee gaan strijden om de bovenste posities, maar hij is halverwege pas terug te vinden op de 24e plaats met slechts vijf punten.

Lorenzo Dalla Porta was de sterkste in de Moto3. De Italiaan verdrong na een zinderend gevecht in de laatste ronde de Spanjaard Marcos Ramírez en diens landgenoot Arón Canet naar de tweede en derde plaats.