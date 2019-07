Michael van der Mark is zaterdag bij zijn rentree in het WK Superbike als achtste geëindigd op het Britse circuit in Donington Park. De Nederlander keerde terug na een blessure.

Van der Mark ging twee weken geleden hard onderuit bij een training voor de races in het Italiaanse Rimini, waarbij hij breuken opliep in zijn rechterpols, -onderarm en ribben.

Vlak na een operatie kon Van der Mark alweer trainen op de motor en voelde hij amper pijn. Hij kreeg van de medische staf toestemming van start te gaan op Donington Park. Hij kon niet voorin meedoen, maar bleef overeind op zijn Yamaha in de natte race.

De Brit Jonathan Rea won de race en boekte zijn 76e zege in het WK Superbike. Hij nam tevens de leiding in de stand over van de Spanjaard Álvaro Bautista, die ten val kwam en geen punten scoorde.

In de strijd om de wereldtitel bezet Van der Mark de derde plek. De Nederlander geeft veel toe op leider Rea en nummer twee Bautista.