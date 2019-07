Beitske Visser is er zaterdag net niet in geslaagd om haar tweede overwinning in de W Series te boeken. De Friezin eindigde op de Duitse Norisring als tweede achter de Spaanse Marta García.

De 24-jarige Visser kende een goede start en reed van de vijfde naar de tweede plaats. Die positie wist ze tot aan de finish vast te houden.

In de slotfase van de race verkleinde de Nederlandse het verschil met de achttienjarige García iets, maar uiteindelijk kwam ze ruim drie seconden tekort voor de overwinning.

Visser was de hele race in gevecht met Jamie Chadwick om de tweede plaats, maar ze liet de Britse uiteindelijk net achter zich.

In mei boekte Visser op het circuit van Zolder haar eerste overwinning in de W Series. Ze behaalde op de Norisring haar derde podiumplaats van het seizoen. Vorige maand werd ze tweede in het Italiaanse Misano.

Beitske Visser (rechts) in gevecht met Jamie Chadwick en Fabienne Wohlwend. (Foto: Pro Shots)

Visser tweede in kampioenschap

In het kampioenschap bezet Visser de tweede plaats met 73 punten. Ze heeft tien punten achterstand op Chadwick. García neemt met zestig punten de derde plek in.

De volgende race in de W Series vindt op 20 juli plaats op het TT Circuit in Assen. Het seizoen wordt op 11 augustus afgesloten op het Britse Brands Hatch.