Dafne Schippers is vrijdag vierde geworden op de 100 meter bij de Diamond League in Lausanne. Met 11.04 liep ze wel haar beste tijd van het jaar. Op de 4x100 meter gingen de Nederlandse estafettevrouwen met de overwinning aan de haal.

De winst in Zwitserland ging naar Shelly-Ann Fraser-Pryce, die met 10,73 de concurrentie ruim klopte. De Jamaicaanse is tweevoudig olympisch- en drievoudig wereldkampioen op de 100 meter.

De Britse Dina Asher-Smith werd tweede in 10,91, Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust kwam in 10,93 als derde over de streep.

Het was voor Schippers haar vierde 100 meter van het seizoen. Met 11,06 liep de 27-jarige Utrechtse in Hengelo haar beste tijd, tot vrijdag. Haar persoonlijk record op de sprint is 10,81 en stamt uit 2015.

Later deze maand komt Schippers nog uit op de Diamond League in Monaco (200 meter) en Londen (100 meter).

Noah Lyles met zijn toptijd op de 200 meter. (Foto: Pro Shots)

Schippers zegeviert met estafetteploeg

Op de 4x100 meter was Schippers met Nadine Visser, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney de snelste in Lausanne. Het Nederlandse kwartet zette een tijd van 42,33 neer en bleef de concurrentie ruim voor.

China kwam met 42,50 het dichtst in de buurt en eindigde als tweede. De Zwitserse vrouwen werden voor eigen publiek derde in 42,60.

Op de 200 meter bij de mannen zorgde de Amerikaan Noah Lyles voor een sensatie. Hij liep met 19,50 seconden de op drie na snelste tijd ooit.

Alleen wereldrecordhouder Usain Bolt (19,19), Yohan Blake (19,26) en Michael Johnson (19,36) waren ooit sneller dan de 21-jarige Lyles.