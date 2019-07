Joy Stubbe en Marleen van Iersel zijn donderdag uitgeschakeld op het WK beachvolleybal in Hamburg. Het Nederlandse koppel verloor in de achtste finales in twee sets van de Amerikanen Sara Hughes en Summer Ross (14-21 en 19-21).

Stubbe en Van Iersel hielden in de tweede set lange tijd gelijke tred met de nummer elf van de plaatsingslijst (16-16), maar moesten uiteindelijk toch het onderspit delven.

Later op de dag komen bij de vrouwen ook nog Sanne Keizer en Madelein Meppelink in actie in de achtste finales.

Dat geldt bij de mannen ook voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die spelen voor een plek bij de laatste zestien.

Het WK beachvolleybal is vrijdag begonnen en duurt nog tot en met zondag in de Duitse stad.